الكشف عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي القادم من سامسونغ.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تداولت مواقع الإنترنت مؤخرا صورا وفيديوهات تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Z Flipالقابل للطي الذي ستطرحه سامسونغ العام الجاري.



وبالنظر للصور والفيديوهات المنشورة نلاحظ أن الهاتف الجديد سيكون شبيها من حيث التصميم بهواتف Galaxy Z Flip التي ظهرت العام الماضي، لكن منفذ USB Type-C ومنفذ المايكروفون ومنفذ مكبر الصوت سيتوضعون على الحافة السفلية للهيكل، أما زر الطاقة الرئيسي وماسح بصمات الأصابع ومفتاح التحكم بمستوى الصوت فستكون على حافة الهيكل اليمنى.

ويظهر في الفيديوهات والصور المنشورة أن الواجهة الخلفية للهاتف ستضم عدستين للكاميرا الأساسية، وبجانبهما ستوضع شاشة خارجية صغيرة ستمكن المستخدم من معرفة الوقت والتواريخ وحالة الطقس ومشاهدة أرقام المكالمات والرسائل الواردة إلى الجهاز.

وسيأتي Samsung Galaxy Z Flip4 على الأغلب بهيكل يمكن طيه من المنتصف أبعاده (165.1/71.9/7.2) ملم، وعلى شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما يفترض أن يعمل بمعالجات +Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة ويكون قادرا على التعامل بشكل سريع مع شبكات 5Gالحديثة.