جوجل تطلق إصدارا تجريبيا جديدا من أنظمة Android 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

خلال حدثها التقني الأخير أعلنت جوجل عن إطلاق إصدار آخر من Android 13 Beta، حمل للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة.



وتبعا للخبراء في جوجل فإن الإصدار التجريبي الجديد سيتوفر لمستخدمي هواتف "بيكسل" والعديد من مستخدمي أجهزة أندرويد الأخرى، وستوفر بشكل مجاني للمشتركين في برنامج اختبار أنظمة تشغيلها الجديدة.

وأوضحت جوجل أن نسخة Android 13 Beta صممت لتكون سلسة الأداء مع مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والأجهزة المحمولة القابلة للطي، وستمنح أصحاب هذه الأجهزة ميزات أمان جديدة وقدرات أكبر بالتحكم بالأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

ومن أبرز الميزات التي حملتها النسخة الاختبارية هي ميزات الخصوصية الجديدة التي تزيد من تحكم صاحب الهاتف بالتطبيقات وإمكانية وصولها إلى ملفات جهازه، إذ بات بإمكان المستخدم معها تحديد أنواع الملفات التي يستطيع التطبيق الوصول إليها بطرقة أكثر تفصيلا.