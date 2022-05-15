اليوم.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة و48 وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بقيت حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أقل من 30 ألفا لليوم الثاني على التوالي، في أحدث علامة على أن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد تميل إلى الانخفاض.



وسجلت البلاد اليوم 25434 إصابة جديدة بالفيروس، بما في ذلك 26 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 17.782.061، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA).

كما سجلت 48 حالة وفاة بسبب كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 23709، حيث بلغ معدل الوفيات 0.13%.

وفي الشهر الماضي، خففت السلطات الصحية من إرشادات التباعد الاجتماعي، حيث أظهرت الإصابات الجديدة علامات التباطؤ بعد أن بلغت ذروتها عند 621178 في 17 مارس.

كما خففت قيود فرض ارتداء الكمامات في 2 مايو، باستثناء التجمعات الكبيرة المكونة من 50 شخصا أو أكثر، حيث تتجه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. ولا يزال فرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة قيد التنفيذ.

كما أعلنت كوريا الجنوبية يوم الجمعة عن خطة لتخفيف متطلبات دخول البلاد، في خطوة قد تعزز الراحة للمسافرين القادمين.

واعتبارا من 23 مايو، ستعترف الحكومة بنتائج اختبار المستضد السريع السلبية للمسافرين على متن الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي يتم قبولها حاليا.

ومع ذلك، يجب على المسافرين إجراء اختبارات المستضدات السريعة من قبل المتخصصين الطبيين قبل 24 ساعة من الوصول إلى كوريا الجنوبية.

واعتبارا من 1 يونيو، سيطلب من الوافدين الدوليين الخضوع لاختبار (PCR) في غضون 3 أيام من دخولهم إلى كوريا الجنوبية. وحاليا، يتعين عليهم الخضوع للاختبار إلزاميا في يوم الوصول.