فوائد إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة إلى نظامنا الغذائي.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت دراسة جديدة نُشرت مؤخرا في مجلة Neurology، إلى أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد يساعد في منع الخرف، وتعزيز القدرات العقلية.



وشارك في الدراسة 7283 شخصا يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر، وخضعوا لمقابلات واختبارات لتحديد مستوى مضادات الأكسدة في دمائهم، وبعد 16 عاما في المتوسط ، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من مضادات الأكسدة التي تسمى لوتين وزياكسانثين في دمائهم كانوا أكثر قدرة على تجنب الخرف.

وتقول أخصائية التغذية الدكتورة ليزا يونغ مؤلفة كتاب "أخيرا كامل.. وأخيرا سليم: "لم أتفاجأ بالنتائج، لأن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من مضادات الأكسدة يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام".

وتوضح يونغ أن "مضادات الأكسدة تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، الذي قد يتسبب في تلف الخلايا وتدهور الإدراك في نهاية المطاف."

واقترحت إضافة أطعمة مثل الفواكه والخضراوات التي تحتوي على مضادات أكسدة، بما في ذلك الخيارات "الخضار الخضراء المورقة" مثل اللفت والسبانخ، والتي تحتوي على كل من اللوتين والزياكسانثين، وإضافة البروكلي".

وتشير الدراسات إلى أهمية تناول الخضار والفواكه الملونة المليئة بمضادات الأكسدة الطبيعية والتي يمكن الاعتماد عليها في النظم الغذائيى الصحية.

ومن الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة، الرمان، الفريز، الكرز، التوت الأسود، التوت، العنب البري والتين.