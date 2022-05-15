شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين استمرار خروقات الحوثيين للهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، استمرار الحوثيين بخرق الهدنة وارتكاب الجرائم بحق المدنيين بكل فئاتهم وبالتحديد الأطفال والنساء والشيوخ، وقصفها للمناطق الاهلة بالسكان بقذائف المدفعية والصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن الاحصائيات الأولية تشير إلى أن عدد خروقات الهدنة منذ بدء سريانها في مطلع أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت قرابة 2782 خرقا توزعت على 656 خرقاً في جبهات تعز، و 634 خرقا في جبهات الضالع ولحج وأبين، و386 خرقا في جبهة الساحل الغربي والحديدة، و555 خرقا في جبهة صعدة البقع، و551 خرقاً في جبهات مأرب والجوف.

واستنكرت الوزارة الجريمة البشعة التي ارتكبتها الجماعة مساء الجمعة بقذيفة مدفعية استهدفت منزل أحد المواطنين بمنطقة "حذران" في محافظة تعز وتسببت بمقتل طفل (5 سنوات) وإصابة والديه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لجرائم الحوثيين في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية.

وأكدت الوزارة أن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين واستغلالها لتحقيق مكاسب عسكرية يقوض الهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، داعية آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان إلى إدنة هذه الجرائم وممارسة الضغط على هذه المليشيات للتوقف عن استهداف المدنيين والجنوح إلى السلام، والعمل على محاسبتها عن تلك الجرائم.