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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Sony Xperia 1 IV.. أسطورة سوني بكاميرا ثورية صور

الأحد 15 مايو 2022

الخليج 365

في شهر سبتمبر/أيلول المقبل تستقبل الأسواق أحد أبرز الهواتف في عام 2022، عندما تطلق سوني جهازها الثوري Sony Xperia 1 IV.



سعر هاتف سوني Xperia 1 IV

هاتف سوني الذي يبلغ سعره نحو 1600 دولار، يتميز بكونه يلبي احتياجات مصوري الفيديو، وتم تصميمه خصيصًا لصناع محتوى الصور والفيديوهات

ويعد الهاتف Xperia 1 IV أول هاتف ذكي في العالم مزود بعدسة تكبير بصري حقيقية يمكنها التصوير بين 85 مم و125 مم.

مواصفات هاتف سوني Xperia 1 IV

يتميز الهاتف بمجموعة كاميرات متطورة مع إمكانية البث المباشر، ويحتوي الهاتف على 3 كاميرات خلفية، تتميز جميعها بدقة 12 ميجابكسل.

وتشترك كاميرات الهاتف في معدل 120 إطارا في الثانية، مما يعني أن جميع الكاميرات الخلفية قادرة على التسجيل بدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية.

تم تجهيز الكاميرات الثلاث أيضًا بقدرات التركيز البؤري التلقائي بالعين في الوقت الحقيقي من سوني وإمكانيات التتبع في الوقت الفعلي، وفقا لـ"aitnews".

وظهرت هذه التقنيات في هواتف Xperia الذكية الحديثة التي تم تطويرها في الأصل لمجموعة كاميرات الشركة Alpha.

وتقول الشركة إنها تستخدم مستشعر iToF الثلاثي الأبعاد واكتشاف الهدف بالذكاء الاصطناعي للسماح بالتركيز البؤري التلقائي الدقيق والتتبع في الإضاءة المنخفضة.

كما توضح سوني أنه تمت معايرة كاميرات زايس خصيصًا لهاتف Xperia 1 IV. بينما يساهم الطلاء في تحسين التباين من خلال تقليل الانعكاسات لجميع عدسات الكاميرا الخلفية.

وبالإضافة إلى الكاميرات الخلفية، تم أيضًا تحسين الكاميرا الأمامية. وتتميز أيضًا بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر أكبر بقياس 1/2.9 إنش.

وبفضل هذا المستشعر، يمكن لهاتف Xperia 1 IV تصوير فيديو 4K HDR وصور بدقة 12 ميجابكسل من الكاميرا الأمامية.

وزودت سوني الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.5 إنشات وبدقة 4K مع معدل تحديث 120 هرتز. وتقول الشركة إنها توفر أداء رسومات سلسًا بالتعاون مع وحدة معالجة رسومات Adreno 730 ومعالج Snapdragon 8 Gen 1.

وبالنسبة للذاكرة، تقدم سوني إصدارًا بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي فقط مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت. كما يمكن توسيع مساحة التخزين من خلال فتحة microSD.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط والشحن اللاسلكي. ويحتوي Xperia 1 IV على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، وهناك مكبرات صوت ستيريو أمامية.

وبالنسبة للصوت اللاسلكي، يعد هذا من بين الهواتف الأولى التي تدعم تقنية Bluetooth LE Audio الجديدة، بالإضافة إلى LDAC المعتاد.