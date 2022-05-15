شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن الوطنى العراقى" يحيل أحد مستشاريه للتحقيق.. ويؤكد: لنكون عنوان وحدة لمكونات شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقى حميد الشطري، بسحب يد المستشار فى الجهاز مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق بعد "تجاوزه وإهانته" للعراقيين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تناقلت مقالاً نسب للمستشار مهند نعيم تناول فيه قضية الأقاليم فى العراق بطريقة ساخرة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان صحفى لجهاز الأمن الوطني، أن "جهاز الأمن الوطنى العراقى يسعى ليكون عنواناً للوحدة الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف الشعب العراقي، وهو ما رسخ الصورة الناصعة عن الجهاز لدى كل الأوساط الرسمية والشعبية وبما يبعث الفخر والتفانى فى نفوس ضباط الجهاز ومنتسبيه لأداء الواجبات المناطة بهم".

وأضاف أنه "انطلاقاً من القيم والمبادئ الثابتة لهذه المؤسسة الرصينة أمر رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقى بسحب يد المستشار فى الجهاز مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي".

وأوضح البيان، أنه "لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطنى العراقى تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن، وكذلك التأكيد على التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض فى الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التى تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي".