شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الانتقال السلس للسلطة بالإمارات يعكس مستوى آليات الحكم فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الرئاسى فى الإمارات، أنور قرقاش، الضوء على "الانتقال السلس" للسلطة فى بلاده وتولى الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة.

وفى سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال قرقاش إن "الانتقال السلس للسلطة فى دولتنا يعكس رصانة العمل المؤسسى والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها".

وأضاف: "كلنا ثقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، هو قائد استثنائى وزعيم وطنى يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليميا ودوليا".

وشدد قرقاش على أن "الإمارات ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعبا ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة".

وفى وقت سابق السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد.