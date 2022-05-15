شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يهنئ الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وعبر ولى العهد خلال الاتصال عن التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب الإمارات بمناسبة رئاسته دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.



فيما عبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.