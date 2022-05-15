شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع لمركز البحوث العلمية السورية بـ22 صاروخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدى وتدمير 16 صاروخا.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد بحرى، أوليج جورافليوف، قوله، اليوم/السبت/: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز (إف-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. وأضاف أن قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية دمرت 16 صاروخا وطائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفين مدنيين، وأصيب جنديان، كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

يذكرأن، استشهد 5 مواطنين وأصيب 7 آخرين جراء عدوان إسرائيلى بالصواريخ استهدف بعض المواقع فى المنطقة الوسطى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصدرعسكرى لسانا أنه “حوالى الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط فى المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدنى واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأشار مراسل سانا فى حماة إلى أن العدوان الإسرائيلى أسفر أيضا عن اندلاع عدة حرائق فى أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية فى تلك المناطق.