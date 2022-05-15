شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب المجتمع الدولى بإدانة جرائم قتل ترتكبها جماعة الحوثى بحق المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى بإدانة جميع جرائم القتل التي ترتكبها جماعة الحوثى بحق المدنيين، والضغط عليها لرفع الحصار بشكل فوري عن محافظة تعز تنفيذا لبنود الهدنة الاممية، ووضع حد لمعاناة الملايين من ابناء المحافظة اليمنية .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الإرياني أدان واستنكر - بأشد العبارات - جريمة قصف جماعة الحوثى التابعة لإيران، منزل المواطن هاشم عبدالباقي في قرية السائل بمنطقة الضباب بمديرية صبر الموادم محافظة تعز، بقذيفة مدفعية، والذي أسفر عن مقتل طفله "محمد هاشم" 8 أعوام واصابة زوجته سُعاد أحمد سيف بجروح خطرة‏.



وأوضح الإريانى أن جماعة الحوثى تواصل ارتكاب جرائم القتل بحق المدنيين في محافظة تعز، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال، وقصفها الممنهج للأحياء السكنية والقرى والمنازل بمختلف أنواع الأسلحة، وفرض حصار غاشم على المحافظة منذ 7 أعوام، في ظل صمت دولي مطبق‏.