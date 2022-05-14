شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر الأخوّة مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة مع دولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعث بها الكاظمي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر الكاظمي - في برقية التهنئة - عن "مباركته للشيخ محمد بن زايد لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد"، متمنياً أن "يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار، التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".

كما أكد الكاظمي تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها.