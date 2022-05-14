شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر الأخوّة مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة مع دولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعث بها الكاظمي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبّر الكاظمي - في برقية التهنئة - عن "مباركته للشيخ محمد بن زايد لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد"، متمنياً أن "يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار، التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".
كما أكد الكاظمي تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها.
يزور رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الإمارات غدا الأحد لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، حسبما ذكرت الحكومة البريطانية.
وفي وقت سابق، نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.
وقال جونسون في نعيه: "أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"، مؤكداً أن العالم سيتذكر مساهماته في المحافظة على استقرار المنطقة.
وأعرب رئيس وزراء بريطانيا عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وشيعت مساء أمس الجمعة، دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.
وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.