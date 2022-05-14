شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدعو مواطنيه إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووزعت الأجهزة المعنية، اليوم /السبت/، الصناديق على جميع اللجان الانتخابية؛ بواقع 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 دائرة انتخابية صغرى تمهيدًا لإجراء الانتخابات التي يحق لقرابة 4 ملايين مواطن لبناني التصويت فيها، من بين 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحًا لاختيار 128 نائبًا مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

من ناحية أخرى، انتشرت قوى الجيش اللبنانى ووحداته، اليوم السبت، على كافة الأراضى اللبنانية لحفظ أمن العملية الانتخابية المقررة غدًا ولضمان سلامة إجرائها.