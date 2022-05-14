شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة بالسودان يهنئ محمد بن زايد بتوليه رئاسة الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان ، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انتخابه من المجلس الأعلى لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة رئيسا للبلاد بحسب وكالة الانباء السودانية سونا.

وأكد دقلو في تغريدة على حسابه بموقعى التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر "، اليوم السبت، ثقته فى تولى الشيخ محمد بن زايد قيادة بلاده، وقال إنه سيعزز من مكانتها بين الأمم ويسهم في المزيد من الوحدة والنماء والازدهار لشعبه.

وبعث نائب رئيس مجلس السيادة، تهانيه لشعب الإمارات متمنيا التوفيق للقيادة الجديدة لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم وتمتين أواصر الأخوة والتعاون بين الشعب السوداني والاماراتي وشعوب المنطقة كافة.