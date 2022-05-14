شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة لله الحمد بحسب وكالة الانباء المنوريتانية.

واوضحت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1165 فحصا على عموم البلاد، منها 917 فحصا سريعا (TDR) و 248 فحصا للحمض النووي (PCR) ، مبرزة أن الحالات النشطة وصلت إلى 150 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58840، وعدد حالات الشفاء 57708، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، السبت، تلقيح 103 آلاف و267 شخصا ضد كورونا.

وقالت الوزارة إنها تمكنت من تلقيح هذا العدد خلال يومين، وهو ما يشكل نسبة 19% من العدد الإجمالي الذي تسعى الحكومة إلى تلقيحه خلال الأسبوع الوطني للتلقيح.

وتصدرت ولاية الحوض الشرقي الولايات الموريتانية الأكثر تلقيحا، إذ وصل عدد الملقحين فيها إلى 17 ألف و257 شخصا.