شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تعيين اللواء جمال كحال مديرا جديدا للأمن الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تعيين مدير جديد للأمن الخارجى وهو اللواء جمال كحال، وأوضحت الوزارة - في بيان - أن رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق السعيد شنقريحة أشرف اليوم /السبت/ على مراسم تنصيب اللواء جمال كحال كمدير عام للوثائق والأمن الخارجى، خلفا للواء نور الدين مقرى.



وبحسب البيان، وجه الفريق شنقريحة قيادات ومسؤولي المديريةالعامة للوثائق والأمن الخارجي بضرورة التحلى بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، و مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمى والدولى.

يذكرأن، أعلن الجيش الجزائرى ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و82 مهاجرا غير شرعى، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.