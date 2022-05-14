شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تعيين اللواء جمال كحال مديرا جديدا للأمن الخارجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تعيين مدير جديد للأمن الخارجى وهو اللواء جمال كحال، وأوضحت الوزارة - في بيان - أن رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق السعيد شنقريحة أشرف اليوم /السبت/ على مراسم تنصيب اللواء جمال كحال كمدير عام للوثائق والأمن الخارجى، خلفا للواء نور الدين مقرى.
وبحسب البيان، وجه الفريق شنقريحة قيادات ومسؤولي المديريةالعامة للوثائق والأمن الخارجي بضرورة التحلى بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، و مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمى والدولى.
يذكرأن، أعلن الجيش الجزائرى ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و82 مهاجرا غير شرعى، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،فى بيان لها ، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري، من ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.
وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 34 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 3 أطنان، وأكثر من 73 ألف قرص مخدر.
من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط 178 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.
وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 86 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.