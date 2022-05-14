شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يستقبل عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة ويمنحها نجمة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم /السبت/، "أيقونة الاعلام الفلسطيني" شيرين أبو عاقلة، نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ، ظهر اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة أبو عاقلة، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، ولفيف من الشخصيات الوطنية ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وزملاء الشهيدة.

ومنح عباس، الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، نجمة القدس؛ تقديرا لعطائها الوطني، ودورها الإعلامي المتميز؛ دفاعاً عن وطنها فلسطين وقضية شعبها بالكلمة الأمينة الصادقة، وتثميناً عالياً لشجاعتها وتفانيها والتزامها المهني في إسناد نضال الشعب الفلسطيني، ونقل معاناته في القدس وكل المدن والقرى والمخيمات إلى أن قضت شهيدة للواجب على طريق الحرية والاستقلال.



عائلة شيرين أبو عاقلة

وأكد الرئيس، إصرار دولة فلسطين على ملاحقة الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة لأنها مسؤولة عن قتلها.



كما منح الرئيس الفلسطيني، ميدالية التقدير لكل من الصحفي الفلسطينى علي صادق السمودى، والصحفية الفلسطينية شذى إبراهيم حنايشة، والشاب المقدام شريف عمر عبد اللطيف عزب، والمصور الصحفي مجدي بنورة.



الرئيس الفلسطينى محمود عباس



ومنح أيضا، الصحفيين المكرمين، ميدالية التقدير، تثمينا لجهودهم ولعملهم الصحفي في أصعب الظروف، مدافعين عن قضية شعبهم ووطنهم فلسطين.

كما منح، الشاب "المقدام" شريف عزب، ميدالية التقدير؛ تثمينا لشجاعته وعمله الجريء لإنقاذ فلسطينيتين من أبناء شعبه، معرضا نفسه للخطر اثناء الاعتداءات الإسرائيلية الاجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.