شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان فى موريتانيا يتفقد مراكز التلقيح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومنسق حملة التلقيح على مستوى ولاية انواكشوط الجنوبية الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي، برفقة والي انواكشوط الجنوبية محمد ولد السالك، خلال زيارة اليوم السبت، لعدد من مراكز التلقيح في مقاطعات الميناء والرياض وعرفات بولاية انواكشوط الجنوبية.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، شكلت الزيارة فرصة للاطلاع على عمليات التلقيح ومستوى الإقبال على هذه المراكز، حيث استمع المفوض من القائمين على هذه العملية إلى شروح حول مستوى الإقبال المتزايد خلال الأيام الأولى من الأسبوع الوطني للتلقيح والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة.

ويشارك في عمليات التعبئة والتحسيس العديد من منظمات المجتمع المدني فى موريتانيا الرائدة في هذه المقاطعات.

وأكد الوالي في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء أنه رافق مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في زيارة ميدانية لمتابعة سير عملية التلقيح في عدد المراكز المخصصة لذلك على مستوى الولاية.

وأشار إلى أن مستوى الاقبال على التلقيح يعكس مستوى الوعي لدى المواطن ومدى نجاعة حملة التحسيس التي واكبت هذه العملية.

وشكر السلطات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني على الجهود التي بذلوها في سبيل نجاح الأسبوع الوطني للتلقيح.

ورافق المفوض خلال الزيارة التفقدية مستشاران من الوزارة الأولى بالاضافة إلى ممثلي السلطات الادارية والأمنية على مستوى الولاية.

وكانت أطلقت موريتانيا، الخميس الماضى، حملة للتطعيم تستهدف تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد فيروس كورونا.

واعطى وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، من مدينة روصو جنوب البلاد إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس، والتي تستمر لمدة أسبوع.