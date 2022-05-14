شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الدول يهنئون الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبهذه المناسبة، بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا له وللشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.

كما بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية مماثلة، وأعرب الملك عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته على الثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

من جانبه، هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد، لمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ أيضا رئيس الجمهورية العراقي الدكتور برهم صالح، وكذلك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صالح في التهنئة في بيان: "باسمي وباسم الشعب العراقي، أتقدمُ لكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، داعياً "الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

و بعث الرئيس السوري، بشار الأسد برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق بيان قال الأسد: "أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان."

وهنأ كل من منظمة التعاون الإسلامي، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس وزراء إثيوبيا، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات جثمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي صباح اليوم عن عمر 73 عاما.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس الدولة عام 1971.