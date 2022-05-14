شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات مقبلة على مرحلة تطور جديدة بزعامة الشيخ محمد بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الإمارات، بزعامة الشيخ محمد بن زايد، مقبلة على مرحلة جديدة مهمة في تطورها وطموحها وتطلعها إلى البناء.

وقال قرقاش - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، إن "الشيخ محمد بن زايد يمتلك توازنًا جميلًا بين الموروث وما هو معاصر، ويدرك أن هذا التوازن ضروري لبناء بلد عربي مسلم ناجح، خاصة في ظل العولمة التي استفادت منها الإمارات في بناء مجتمع من أهم المجتمعات في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "الشيخ محمد بن زايد له شغف كبير بالتعليم وهو أحد همومه الأساسية، حيث يتطلع إلى بناء منظومة تعليمية في الإمارات والمنطقة والعالم العربي، تضاهي المنظومات الدولية".

وتابع "لعب الشيخ محمد بن زايد أدوارا كبيرة في العمل الإنساني خاصة في المجال الطبي، حيث قدم العديد من المبادرات ومنها اجتثاث مرض الملاريا، مع مؤسسات مثل مؤسسة بيل جيتس"، مؤكدا أن "الشيخ محمد بن زايد يمثل استمرارية إرث والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشاد بالانتقال السلس للسلطة في الدولة، مشيرا إلى أنه يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها.