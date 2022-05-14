شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات اللبنانية يلتقى محافظ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محافظ بيروت مروان عبود، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة مراقبة الانتخابات النيابية والوفد المرافق له.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ الترتيبات اللوجيستية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بعملية الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم الأحد 15 مايو 2022، انطلاقاً من الصلاحيات المخولة للمحافظة باعتبارها الجهاز التنفيذي المكلف بتنظيم العملية الانتخابية، مقدماً بيانات مفصلة حول اللوائح الانتخابية ومقرات الاقتراع في الدوائر الانتخابية وعدد المسجلين في الجسم الانتخابي الذي يتكون من 505.906. كما أوضح أن من بين صلاحيات المحافظة الإشراف على الأداء الانتخابي بكافة جوانبه وخاصة ما يتعلق بمهام رؤساء المراكز (الأقلام)، وتوقيع محاضر النتائج الانتخابية والإعلان عنها وفق القانون، والسهر على تأمين سلامة صناديق الاقتراع، وصحة المستندات والمحاضر فضلاً عن معالجة العقبات التي قد تعوق السير العادي للعمليات الاقتراعية.

وبدوره، أكد السفير، رئيس بعثة جامعة الدول العربية أن هذا الاقتراع يحظى باهتمام خاص من الأمين العام الذي رحب بتلبية دعوة السلطات اللبنانية في نطاق الدعم الموصول للبنان على مختلف المستويات، بما في ذلك تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي تمشياً مع التوجهات اهادفة إلى توطيد دعائم الحكم الديمقراطي في الدول الأعضاء.