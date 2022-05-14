شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات، متنميا له التوفيق والنجاح فى منصبه الجديد.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

شيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات جثمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي صباح اليوم عن عمر 73 عاما.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس الدولة عام 1971.