شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترفض مشاركة إسرائيل في التحقيق بظروف استشهاد شيرين أبوعاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود أبو عباس، أنه "لن نسمح بأي شكل بأن تكون إسرائيل شريكة في التحقيق بظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وقد أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن إدانتها الشديدة لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي.

ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد بشأن مقتلها، كما شدد الأعضاء على ضرورة محاسبة المسؤولين.

من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي ، اليوم السبت ، عن "ذهوله واستيائه" إزاء مشاهد العنف التي اندلعت يوم أمس خلال تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقله في القدس الشرقية المحتلة.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن انزعاج بلاده الشديد من الاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبوعاقلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.