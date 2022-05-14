شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس التعاون الخليجي، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات، معبراً "المجلس" عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والاجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف، وفق بيان للمجلس.

وأكد الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة الشيخ محمد بن زايد إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام واعجاب العالم.

وأشاد الأمين العام، بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم، وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

وعبر الأمين العام عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات وأن يحفظ الإمارات و شعبها ويديم رفعتها و عزها.