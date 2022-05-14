شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقدم التهانى للشيخ محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الاتحاد الأعلى الإماراتي، بالإجماع "بن زايد" رئيسا لدولة الإمارات، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الإمارات والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا بأنه قد فقد أخا عزيزا جمعته به أواصر الأخوة والمودة، كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

شيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات جثمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي صباح اليوم عن عمر 73 عاما.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس الدولة عام 1971.