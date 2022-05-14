شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الصومال تفرض حظر تجوال غدا خلال انتخاب رئيس البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الوطنية الصومالية، اليوم السبت، عن فرض حظر التجوال ابتداء من الليلة حتى صباح يوم الإثنين القادم وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة غدا، بحسب الوكالة الوطنية الصومالية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الصومالية في مؤتمر صحفي :” إنه سيتم إغلاق جميع شوارع العاصمة ابتداء من الثالثة مساء من يوم السبت ولغاية الثانية عشر بعد ظهر الإثنين القادم”.

وكان 39 مرشحا رئاسيا قد ألقوا خطابات برامجهم السياسية أمام نواب مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تناولوا فيها أهدافهم السياسية.

ومن بين أبرز المرشحين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، والرئيسان السابقان حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، إضافة إلى رئيس ولاية غلمدغ السابق عبدالكريم حسين غوليد، ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني.

وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مايو الجاري ، وذلك بعد تأجيل موعدها لعدة مرات.

من جانبهم رحّب شركاء الصومال الدوليون بإعلان اللجنة المشتركة للانتخابات الرئاسية عن موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية الموافق للـ15 من مايو الجاري.