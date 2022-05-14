شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مراقبى بعثة الجامعة العربية في المحافظات اللبنانية استعدادا للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لخطة التوزيع الجغرافي لأعضاء بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب، انتشر مراقبو البعثة في مختلف محافظات الجمهورية اللبنانية استعداداً للشروع في ممارسة مهام البعثة غداً الأحد مع انطلاق عمليات الاقتراع.

وفي هذا الصدد، صرح السفير أحمد رشيد خطابي رئيس البعثة أن مهمة الفريق ستخضع لمقتضيات مذكرة التفاهم التي وُقعت يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 مع بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات، والتي تشكل الإطار القانوني والمرجعي المحدد للحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء البعثة أثناء تأدية مهمتهم الرقابية.

وبموجب هذا الإطار القانوني، يلتزم أعضاء البعثة باحترام النظام الدستوري والأنظمة القانونية والتنظيمية وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتحلي بالنزاهة والحياد والموضوعية. كما يُتيح للمراقبين المعتمدين حرية التنقل عبر مراكز الاقتراع على امتداد التراب الوطني اللبناني ومتابعة عمليتي الاقتراع والعد والفرز والتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتعاون مع السلطات والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية التيي ستتكفل بتقديم التسهيلات الضرورية للقيام بالمهمة المنوطة بها في أحسن الظروف.

وجدير بالذكر أن البعثة ستصدر عقب انتهاء الاقتراع بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول مجريات العملية الانتخابية، ومن ثم ستصدر تقريرها النهائي الذي سيرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية للاعتماد، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المختصة بالجمهورية اللبنانية.