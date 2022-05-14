شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يبايع الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات بأبيات من قصيدة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بايع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليكون رئيسا لدولة الإمارات خلفا لشقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذى وافته المنية، أمس الجمعة، مستعينا بأبيات من قصيدة والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذى رثى فيها الشيخ خليفة وبايع من خلالها أيضا الشيخ محمد بن زايد.

وكتب الشيخ حمدان، عبر حسابه على انستجرام: "وصــبِّــرْ مــحـمـدْ ونـــوِّرْ لـــهْ يـــارَبْ الـــدَّربْ.. نـعـمْ الـخَـلَفْ لـلـسَلَفْ ريِّــسْ عـلـىَ الـدُّولِهْ.. لــي لــهْ نـبـايعْ عـلىَ الـطَّاعَهْ بـصدقْ وحـبْ.. وطــاعَــةْ ولــــيْ الأمــــرْ بــالـحَـقْ مـكـفـولِهْ".

وكانت وكالة أنباء الإمارات، أشارت في خبر عاجل لها نشرته على حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتى، انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد المجلس اجتماعاً اليوم السبت في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ".

وأكد أصحاب الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفق صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.