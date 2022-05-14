شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى بعد انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات: "مؤسس مئوية دولتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تهنئة الشيخ محمد بن زايد، بعد انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتى، رئيسا لدولة الامارات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، فى تغريده عبر حسابه على تويتر، "انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة".



تغريدة بن راشد

وأضاف محمد بن راشد، في تغريدته: "محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا، ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا، نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا، وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".

وكانت الرئاسة الإماراتية، قد أعلنت بالأمس عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

كما أعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.