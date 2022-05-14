شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تبدى انزعاجها من عنف الاحتلال خلال جنازة شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، انزعاجه الشديد من العنف الذي شهدته جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبوعاقلة، وسلوك بعض أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشيعين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق - خلال مؤتمر صحفي - "تابع الأمين العام ببالغ الحزن جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية المحتلة"، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وأضاف أن جوتيريش "انزعج بشدة من المواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين المتجمعين في مستشفى مار يوسف (الفرنسي) وسلوك بعض رجال الشرطة المتواجدين في مكان الحادث".

وأكد المتحدث أن الأمين العام "يواصل الحث على احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

واعتدت شرطة الاحتلال على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة في القدس أمس الجمعة، حيث حاصرت المستشفى الفرنسي الذي انطلق منه الموكب، واعتدت بالهراوات على المشيعين.