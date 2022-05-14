حوالي 4,9 ألف إصابة بكورونا و105 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الفدرالي الروسي لمكافحة الأوبئة، عن رصد حوالي 4,9 ألف إصابة و105 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وجاء في بيان صدر عن المركز، الجمعة : "تم تسجيل 4896 حالة إصابة جديدة بكورونا. وتوفي 105 أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأضاف البيان أنه تم نقل 2506 مرضى إلى المستشفيات، وهذا الرقم أقل بمقدار 25,3% مما كان عليه قبل يوم.

وتماثل 7257 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 6930 مريضا في اليوم السابق.