اخبار الخليج

حوالي 4,9 ألف إصابة بكورونا و105 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بروسيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوالي 4,9 ألف إصابة بكورونا و105 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الفدرالي الروسي لمكافحة الأوبئة، عن رصد حوالي 4,9 ألف إصابة و105 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

 

وجاء في بيان صدر عن المركز،  الجمعة : "تم تسجيل 4896 حالة إصابة جديدة بكورونا. وتوفي 105 أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

 

وأضاف البيان أنه تم نقل 2506 مرضى إلى المستشفيات، وهذا الرقم أقل بمقدار 25,3% مما كان عليه قبل يوم.

 

وتماثل 7257 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 6930 مريضا في اليوم السابق. 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا