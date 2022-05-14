الصين توصي مواطنيها بتقليل السفر إلى الخارج.. حتى نهاية الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

ناشدت السلطات الصينية، امس الجمعة، المواطنين لتقليل السفر إلى الخارج حتى نهاية الجائحة، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.



وقالت إدارة مراقبة الهجرة بجمهورية الصين الشعبية، يوم الجمعة، في بيان أنه "نهاية الجائحة ما زالت بعيدة، ومن الصعب التنبؤ بكيفية انتشار الفيروس التاجي".

وأوضحت أنه لا يزال خطر الإصابة كبيرا عند السفر إلى الخارج، لذلك يتعين على الأشخاص في الصين عدم مغادرة البلاد، باستثناء السفر الضروري والحالات الطارئة.

وشددت السلطات الصينية في الأيام الأخيرة الإجراءات التقييدية على مواطنيها في اثنين من أكبر مدنها، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن سكان 4 مقاطعات على الأقل، من أصل 16 مقاطعة، تلقوا خلال العطلة الأسبوعية إخطارات تفيد بأنه لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم، او استلام خدمات التوصيل،وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي الجائحة.