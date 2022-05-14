هل خدر الأطراف علامة على مرض خطير؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة الروسية ناتاليا بالاشوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن انخفاض حساسية اليدين والقدمين قد يكون علامة تشير إلى مرض السكري.



وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أن اضطراب عملية استقلاب الطاقة يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، نتيجة ارتفاع مستوى سكر الغلوكوز في الدم. وعند الإصابة بهذا المرض يشعر الإنسان بالخمول والضعف وقد يشعر بخدر اليدين والقدمين وبعطش شديد.

وتضيف، "الغلوكوز، هو وقود لخلايا الجسم، لذلك يحتوي الدم على نسبة عالية منه. والغلوبولين المناعي البشري الطبيعي يعمل بصورة سيئة، ما يؤدي إلى "تسكر" كل شيء، (يكتسي بالسكر).

ووفقا لها، يحفز مرض السكري وينشط الأمراض المزمنة النائمة، مشيرة إلى عدم وجود علامات خارجية لتشخيص مرض السكري. لذلك تنصح بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.