اكتشف تجسس الهاتف عليك من خلال الكاميرا والميكروفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تم تحذير مستخدمي أندرويد من أن التطبيقات الموجودة على هواتفهم المحمولة يمكن أن تتجسس عليهم من خلال وصول بعض التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون.



لكن هناك وظيفة تمت إضافتها مؤخرًا إلى الهواتف بواسطة المطورين في جوجل ستحذر المستخدمين عند وصول التطبيقات إلى بياناتك.

سيخبر جهاز أندرويد المستخدمين بالتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون الخاص بهم بظهور رمز الكاميرا أو الميكروفون في الزاوية اليمنى العليا.

وبحسب the sun، يقوم الآن رمز على الهاتف بإعلام المستخدمين عند تشغيل الميكروفون أو الكاميرا، حيث يظهر المؤشر الجديد على شكل رمز في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

وعندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، سترى رمزًا لكل منهما، ما يحظر على التطبيقات الاستماع إليك أو مشاهدتك من خلال الكاميرا دون علمك.

وللشعور بالأمان، يمكن للمستخدمين التحقق من سجل التطبيقات التي استخدمت الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع، حينها سيتمكن المستخدمون من التحقق ومعرفة متى تم تمكين هذه الوظائف، إذا كانت كذلك.

فيما تحتوي لوحة معلومات الخصوصية الجديدة في الإعدادات على هذه المعلومات، كما يمكنك أيضاً تعطيل الميكروفون والكاميرا من الإعدادات السريعة.

بينما من المهم أن تتذكر أنه لمجرد أنك ترى رمزًا، لا يعني ذلك وجود خطأ ما، فالإنستغرام، على سبيل المثال، أحد تلك التطبيقات التي تحتاج إلى الكاميرا الخاصة بك.

ومع ذلك، إذا اكتشفت تطبيقًا غير معتاد يستخدم الكاميرا، فقد يشير ذلك إلى أنك مراقَب، حيث تم اكتشاف العديد من التطبيقات التي تصل بشكل غير صحيح إلى الكاميرا على هواتف أندرويد، وفقًا لمتخصصي الإنترنت.

نتيجة لذلك، تأكد من أنك تستخدم أندرويد 12، وأنك تبحث عن أي شيء مريب، وتحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات إذا شعرت أن هناك خطأ ما.