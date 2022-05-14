"هونور" تطلق برامج تشغيل خاصة لحواسبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هونر عن نيتها إطلاق نظام تشغيل خاص لتحسين أداء حواسبها وأجهزتها المحمولة.



وتأكيدا لهذه الخطورة شارك نائب رئيس الشركة Xiong Junminصورة على الإنترنت أشار فيها إلى أن الحاسب الجديد الذي ستطرحه شركته قريبا سيعمل بنظام Magic OS for Windows.

وقال Xiong :"أبحاث Honor مستمرة ولن تتوقف في مجال تطوير الهواتف الذكية والحواسب، ونظام Magic OS الجديد سيسمح بتحسين عمل الحواسب وترشيد استهلاكها للطاقة، كما سيكون برنامجا قابلا على العمل مع مختلف أنواع الأجهزة المحمولة مستقبلا"، وفق "روسيا اليوم".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نظام Magic OS for Windows الجديد من Honor هو نظام مطور عن أنظمة ويندوز لكنه يحمل بعض واجهات الاستخدام الجديدة، وميزات تساعد في تحسين عمل الحواسب، وميزات تساعد الأجهزة المحمولة في ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن أنه سيأتي بميزات GPU Turbo X، و Link Turbo X، و OS Turbo X".

ومن المتوقع أن تعلن شركة Honorعن حاسبها الأحدث Magicbook 14 2022 في النصف الثاني من الشهر الجاري، وأن تطرحه بمعالجات процессором Intel Core 12أو AMD Ryzen 6000 الحديثة، وربما سيظهر هذا الحاسب مع نظام التشغيل الجديد الذي بدأت الشركة بالترويج له.