شركة سامسونج تجري محادثات حول زيادة أسعار تصنيع الرقائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تجري شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس محادثات مع عملائها لزيادة أسعار منتجاتها من الرقائق الإلكترونية بنسبة 20% خلال العام الحالي، لتنضم إلى تحرك يشمل صناعة أشباه الموصلات بشكل عام لتغطية الزيادة في أسعار المواد الخام والنقل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن أسعار الرقائق المحددة في عقود بين سامسونج وعملائها قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15 و20% وفقاً لمدى تعقيدها، مضيفة أن أسعار الرقائق التي يتم إنتاجها اعتماداً على العقد القديمة ستزيد بنسب أكبر. في الوقت نفسه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث توصلت سامسونج إلى اتفاقيات مع عدد من العملاء وتتفاوض مع عدد آخر منهم بشأن الأسعار الجديدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن قرار سامسونج الأخير يمثل تحولاً من سياسة الأسعار المستقرة نسبياً التي تبنتها سامسونج خلال العام الماضي، الذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الرقائق نتيجة أزمة نقص الإمدادات في العالم. وتواجه سامسونج حالياً عدة مخاطر ضخمة مثل الحرب في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.