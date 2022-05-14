شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يستقبل تعازى الشيخ محمد بن راشد والحكام فى الشيخ خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن الشيخ محمد بن زايد يتقبل تعازي الشيخ محمد بن راشد والحكام في فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وكانت الرئاسة الإماراتية، قد أعلنت بالأمس عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

كما أعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.