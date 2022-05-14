شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يغادر إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت مطار قرطاج بالعاصمة تونس إلى الإمارات لتأدية واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات .

واستعرض الرئيس التونسي، لدى وصوله، تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

كان في وداع الرئيس التونسي بالمطار، رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، ووالي تونس كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وأعضاء الديوان الرئاسي، والسفير راشد المنصوري سفير الإمارات بتونس.