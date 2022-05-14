شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن مقتل أكثر من 30 إرهابيا في عمليات عسكرية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن عمليات عسكرية نوعية وضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا في الأنبار وكركوك ونينوي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مضيفا أن هذه العمليات المؤثرة أسهمت في استنزاف قدرات الإرهابيين.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ـ في تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم السبت ـ "إن هناك نجاحا لخطط وإمكانيات وقدرات القوات العراقية في استهداف وملاحقة التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن هذا النجاح تم ما بين ضربات جوية وعمليات نوعية سواء لجهاز مكافحة الإرهاب أو الجيش العراقي أو القوات الأمنية الاخرى".

وأضاف أن القوات العراقية لن تسمح بوجود أي ملاذات آمنة للإرهابيين.. مشيرة إلى أنها ستدك كل أوكارهم حتى في المناطق الجبلية والوديان.