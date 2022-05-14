شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة والديه في قصف حوثي على إحدى قرى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى طفل مصرعه وأصيب والداه جراء قصف عناصر الحوثي على قرية السائلة بمنطقة الضباب في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، أن العناصر الحوثية المتمركزة في مواقعها بمنطقة حذران غرب تعز استهدفت قرية السائلة بمنطقة الضباب بقذيفة مباشرة أصابت أسرة المواطن هاشم محمد علي الذي أصيب هو وزوجته سعاد أحمد عبده، وقتلت طفلهم محمود هاشم البالغ من العمر 5 سنوات.

واعتبر المركز الحقوقي، أن القصف الحوثي ما هو إلا تصعيد غير مسبوق واستمرارا لانتهاك الهدنة الأممية.. داعيا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لضرورة وقف العدوان الممنهج تجاه تعز.

يذكر أن عناصر الحوثي كانت قد كثفت مع بدء سريان الهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الماضي، من انتهاكاتها بقصف الأحياء السكنية والقنص للمدنيين في مدينة تعز.