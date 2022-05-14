ما هي فوائد مواد النبات الثانوية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتغذية إن لمواد النبات الثانوية تتمتع فوائد صحية عدة، فهي تقي من السرطان، وتحارب أمراض القلب، والأوعية الدموية، وتخفض نسبة السكري، والكوليسترول.



وأوضح المركز الألماني أن هذه المواد تشمل الكاروتينات والفلافونويدات والكبريتيدات والفايتوستيرولات، وتظهر في صورة مواد مُرة في البرتقال والغريب فروت، ومواد صبغية صفراء، أو برتقالية أو حمراء في الجزر، والتفاح، والطماطم، أومواد عطرية في التوابل والأعشاب.

وبفضل تأثيرها المضاد للأكسدة فإنها تحارب السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية بخفض ضغط الدم، ومستوى الكوليسترول مثل الفايتوستيرولات.

وتمتاز مواد أخرى بمفعولها الخافض للكوليسترول ومستوى السكري في الدم والمثبط للالتهابات والمحارب لجلطات الساق.

وأوضح المركز أنه يمكن إمداد الجسم بالفلافونويدات من التفاح، والعنب، والكرنب الأخضر، والباذنجان، والشاي الأسود، والأخضر، ويمكن الحصول على الكاروتينات بتناول الجزر، والمشمش، والقرع العسلي، والطماطم.

وتوجد الكبريتيدات في البصل والثوم، والفايتوستيرولات في المكسرات، وبذور عباد الشمس، والسمسم والصويا، والبقوليات.

ولتحقيق أقصى فائدة منها يجب مزجها فتحتوي قائمة الطعام على مزيج ملون من الفواكه والخضروات المختلفة والنباتات الأخرى، وتناول 5 حصص أو 650 غراماً من الفواكه والخضروات يومياً، 400 غراماًخضروات و250 غراماً فواكه.

وأشار المركز إلى أن تقشيرها أو تسخينها يتسببان في فقدان الكثير من مواد الفلافونويدات، في قشور الفواكه والخضروات.

كما لا يمكن الاستفادة من الكاروتينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل الليكوبين في الطماطم، إلا بتحضيرها مع الدهون، ليمتصها الجسم.