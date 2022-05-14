هل لقاح الإنفلونزا يقلل خطر أمراض القلب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة جديدة إلى فائدة جانبية هامة للقاح الإنفلونزا، حيث تبين أنه يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنسبة 34% خلال 12 شهراً بعد التلقيح.



واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو الكندية على تجارب سريرية شملت أكثر من 9 آلاف شخص بين عامي 2000 و2021.

وبحسب موقع "نيو ساينتست"، تمت متابعة المشاركين خلال الـ 12 شهراً التالية للتلقيح، وبلغ متوسط أعمارهم 65.5 عاماً، وثلثهم يعاني من مشاكل في القلب.

وأظهرت النتائج أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الذبحة الصدرية، والسكتة الدماغية، والنوبة القلبية في العام التالي.

ويعتقد الباحثون أن اللقاح نفسه يتفاعل مع المناعة ويقلل من العمليات الالتهابية التي تؤثر على الدورة الدموية.