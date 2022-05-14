دراسة: الخوف من أحكام الآخرين دافع للاختيارات الصحية في المطاعم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رجّحت دراسة جديدة أن البعض يختار أغذية صحية في المطاعم لأنهم يخشون أن يتم الحكم عليهم بشكل سلبي نتيجة هذه الاختيارات. ويعني ذلك أن مجموعات الصداقة والمجموعات الاجتماعية تؤثر على استهلاك الطعام.



وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة لندن لاستكشاف خيارات الطعام بين من ينتمون وظيفياً وعرقياً لانتماءات مختلفة: "إن الأفراد يتوقعون مزيداً من الأحكام السلبية من الغرباء".

وبحسب موقع "ساينس "دايلي"، شارك في الدراسة ألف شخص، وتبين أن نسبة كبيرة من المشاركين كانوا أكثر ميلاً لاختيار وجبة خفيفة صحية في وجود مراقب من عرقية مختلفة، أو ينتمي وظيفياً أو جامعياً إلى جامعة أخرى.

وأجرت الدراسة 4 تجارب على طلاب الجامعات المشاركين، وفي إحداها تبين أن وجود طالب مجهول من جامعة أخرى كان السبب وراء تضاعف الخيارات الصحية للطعام، مقارنة بطالب ينتمي لجامعة مختلفة لكنه معروف للمجموعة الاجتماعية.

وقالت البروفيسور جانينا شتاينميتز المشرفة على التجارب: "قد تكون هذه النتائج هامة جداً للذين يأملون في تحسين الأكل الصحي وعاداته، لأنها تفتح طريقاً جديداً للترويج لفوائد الأكل الصحي: فهو مفيد لك ولصحتك، وهو أيضاً جيد لترك انطباع إيجابي لدى الآخرين"