شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. عاصفة ترابية بالسعودية وقس معتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها أكثر من 45كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها أكثر من 45كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جنوب المملكة وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك وتكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم، سيكون معتدلاً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ومغبرا احياناً.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 60% والصغرى 10%.

وحذرت إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً تكون مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً.

الرياح شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 00:12 والجزر الأول عند الساعة 17:41 الجزر الثاني عند 06:43.

بحر عمان مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:40 والمد الثاني عند الساعة 20:01 والجزر الاول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 32 24 80 30 دبي 33 22 75 20 الشارقة 33 23 70 20 عجمان 32 22 70 15 أم القيوين 34 23 70 15 رأس الخيمة 38 22 65 15 الفجيرة 38 28 60 20 العين 35 20 80 30 ليوا 35 29 60 10 الرويس 34 29 65 15 السلع 36 26 60 10 دلما 33 26 65 25 طنب الكبرى 34 25 70 20 طنب الصغرى 34 25 70 20 أبو موسى 34 25 70 20 .