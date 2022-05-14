شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد دعم بلاده لدور الأردن كوصى على المواقع الإسلامية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه العاهل الأردني عبداالله الثاني، دعم الولايات المتحدة لدور الأردن كوصي على المواقع الإسلامية المقدسة في الحرم القدسي.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن بايدن جدد دعم إدارته لدور الأردن المستمر منذ فترة طويلة كوصي على المواقع الإسلامية المقدسة في الحرم القدسي، وذلك بعد اجتماع مع العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم في واشنطن.

وأضاف "أكد بايدن دعمه القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وأشار إلى الحاجة للحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الحرم الشريف".

وقال الديوان الملكي الهاشمي في وقت سابق: "عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء قمة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض". وأضاف: "أكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين".