شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 وإصابة 7 آخرين جراء عدوان إسرائيلى بالصواريخ على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 مواطنين وأصيب 7 آخرين جراء عدوان إسرائيلى بالصواريخ استهدف بعض المواقع فى المنطقة الوسطى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصدرعسكرى لسانا أنه “حوالى الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط فى المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدنى واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأشار مراسل سانا فى حماة إلى أن العدوان الإسرائيلى أسفر أيضا عن اندلاع عدة حرائق فى أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية فى تلك المناطق.