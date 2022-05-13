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السعودية تُعلق الأنشطة السياحية لمدة 3 أيام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

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القاهرة - سامية سيد - علقت وزارة السياحة السعودية كافة الأنشطة السياحية في المملكة 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعلنت وزارة الثقافة السعودية، تعليق جميع الفعاليات الثقافية لمدة 3 أيام متتالية أيضا، بحسب العين الإخبارية.

وقالت وزارة الثقافة السعودية، فى بيان لها، عبر حسابها على فيسبوك: بناء على التوجيه الكريم، تعلن وزارة الثقافة عن تعليق الفعاليات الثقافية اعتبارا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022.

وذلك نظرا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمة الله عليه.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق اليوم، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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