شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: أنجزنا كل الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أن الحكومة أنجزت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية بعد غد /الأحد/ في أجواء من الحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن ما يتبقى هو إقبال اللبنانيين على الإقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في السراي الحكومي بوفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النيابية برئاسة مارتن لاسن سكيلف، وبحضور كبير المراقبين جيورجي هوليفني وعددا من النواب في البرلمان الأوروبي والإداريين.



وقال ميقاتي إن هذه هي الفرصة المناسبة وفقا للأطر الدستورية لبلورة التغيير الذي طالما نادت به شريحة واسعة من اللبنانيين، موضحا أن ما يتردد عن تجاوزات في الانتخابات هو حديث يتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع.



وأضاف أن الحكومة تعول في هذا الإطار على تعاون بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في التعاون مع السلطات المختصة لإنجاز العملية الإنتخابية بنزاهة.