شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى الأردنى يعلن الحداد على الشيخ خليفة بن زايد لمدة 40 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى الأردنى الهاشمى، بأمر من الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الحداد على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقيد الأمة الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما اعتباراً من اليوم.

وقال الديوان الملكي الأردني الهاشمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة - "ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة".



والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد الكبير، ليعرب عن تأثر الملك عبدالله الثاني وحزنه الشديد، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، وليؤكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق في هذا الظرف الصعب.



ومن جهة أخرى، عبَّرت الحكومة الأردنية عن بالغ الحزن والأسى بوفاة فقيد دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان، رئيس الدَّولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة عن أصدق مشاعر التَّعزية وعظيم المواساة إلى الأشقَّاء والأهل في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، قيادةً وشعباً، بهذا المصاب الجلل؛ ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أشقَّاءنا في دولة الإمارات الصَّبر والسّلوان.



وقال الخصاونة: لقد فقدنا اليوم قائداً عربيَّاً فذَّاً ومخلصاً، كرَّس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمّتين العربيَّة والإسلاميَّة، ومضى على نهج والده الرَّاحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان الذي ترك بصمات لا تنسى في مسيرة دولة الإمارات العربيَّة، وعلى مختلف الصُّعد الإقليميَّة والعالميَّة.



وحداداً على فقيد دولة الإمارات العربيَّة، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميّة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرارا رسميَّاً قرَّر فيه إعلان حالة الحِداد العام في المملكة لمدّة 3 أيّام تُنكَّس الأعلام خلالها، اعتباراً من اليوم الجمعة.



ومن جهته، نعى رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال بيان صدر اليوم عن المجلس، "إننا اليوم فقدنا قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية جمعاء تاركاً بصمات جليلة ومواقف عظيمة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية".



بدوره، نعى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلا إنه بوفاة الشيخ خليفة، تكون الأمتان العربية والإسلامية، قد فقدت قائداً خدم وطنه وأمته بإخلاص ودافع عن قضايا أمتنا العربية العادلة.



وأضاف "نتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً ولكافة الزميلات والزملاء في المجلس الوطني الاتحادي"، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان.