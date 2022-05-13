شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مشاهد الاعتداء على مراسم تشييع شيرين أبو عاقلة كانت صادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض اليوم إن صور الاعتداء على مراسم تشييع شيرين أبو عاقلة كانت صادمة، مؤكدا أن أمريكا ليست طرفا فى أى تحقيق ونعمل من أجل بدء تحقيق مشترك إسرائيلى فلسطينى حول مقتل شيرين أبو عاقلة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن على تواصل وثيق مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية خصوصا بعد الصور التي وردتنا اليوم.

بدورها قالت مراسلون بلا حدود إن هجمات القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة مدانة وصادمة وغير مقبولة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي على الفور في ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة.

كما أعلنت السفارة الفرنسية فى إسرائيل استيائها الشديد من العنف الذي مارسته الشرطة الإسرائيلية خلال تشييع شيرين أبوعاقلة.

يذكرأن، شيع الآلاف من الفلسطينيين جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة اليوم الجمعة، وسط انتشار مكثف من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط الجنازة.

وغادر جثمان شيرين أبو عاقلة كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه مقبرة جبل داوود في القدس الشريف، بعد الصلاة عليها بالكنيسة، ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية في القدس بعدد كبير منذ عام 1967 وخاصة منطقة باب الخليل.

هذا وقد أقرعت الكنائس في القدس أجراسها تزامنا مع تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في جنين.

تشييع الجثمان